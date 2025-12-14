என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      அமெரிக்காவில் உள்ள பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு - 2 பேர் பலி
      X
      அமெரிக்கா

      அமெரிக்காவில் உள்ள பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு - 2 பேர் பலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Dec 2025 8:25 AM IST
      • துப்பாக்கிச்சூட்டில் படுகாயமடைந்த 8 மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
      • துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் ஒரு ஆண் என்றும் அவர் கருப்பு நிற உடை அணிந்து இருந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

      அமெரிக்காவின் ரோட் தீவில் உள்ள பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் மர்மநபர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 8 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

      பல்கலைக்கழகத்தில் தேர்வு நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது துப்பாக்கிச்சூடு நடந்துள்ளது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் படுகாயமடைந்த 8 மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

      துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் ஒரு ஆண் என்றும் அவர் கருப்பு நிற உடை அணிந்து இருந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மர்ம நபரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

      US shooting Death அமெரிக்கா அமெரிக்கா பல்கலைக்கழகம் துப்பாக்கிச்சூடு 
      Next Story
      ×
        X