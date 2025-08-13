Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      பீகார் S.I.R வாக்காளர் பட்டியல் - உதயநிதி கண்டனம்
      X
      சென்னை

      பீகார் S.I.R வாக்காளர் பட்டியல் - உதயநிதி கண்டனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Aug 2025 2:10 PM IST
      • மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோம்.
      • 2026-இல் மீண்டும் கழக ஆட்சியை அமைப்பதற்கான ஆலோசனைகளை நம் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்!

      துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      கழகத்தலைவர் - மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோம்.

      S.I.R, வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேட்டுக்கு கண்டனம் - 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' முன்னெடுப்பின் வெற்றிக்குப் பாராட்டு என தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

      2026-இல் மீண்டும் கழக ஆட்சியை அமைப்பதற்கான ஆலோசனைகளை நம் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்!

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      Udhayanidhi Stalin Bihar SIR வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் உதயநிதி ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X