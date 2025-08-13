என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
பீகார் S.I.R வாக்காளர் பட்டியல் - உதயநிதி கண்டனம்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
கழகத்தலைவர் - மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோம்.
S.I.R, வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேட்டுக்கு கண்டனம் - 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' முன்னெடுப்பின் வெற்றிக்குப் பாராட்டு என தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
2026-இல் மீண்டும் கழக ஆட்சியை அமைப்பதற்கான ஆலோசனைகளை நம் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்!
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
