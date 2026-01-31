என் மலர்tooltip icon
      அரசியல்தான் எனது எதிர்காலம்: அது நீண்ட கால பயணம்- விஜய் திட்டவட்டம்
      அரசியல்தான் எனது எதிர்காலம்: அது நீண்ட கால பயணம்- விஜய் திட்டவட்டம்

      31 Jan 2026 7:05 AM IST
      • அரசியலுக்கு வரும் முடிவு திடீரென எடுத்த முடிவு அல்ல.
      • வரவிருக்கும் தேர்தலில் வெல்லவே அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ளேன்.

      என்டிடிவி நடத்திய தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      * 33 ஆண்டு கால சினிமா வாழ்வை விட்டு விலகுவது எளிதான முடிவு அல்ல.

      * கொரோனா காலத்திற்கு பின்னர் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி தீவிரமாக ஆலோசித்தேன்.

      * அரசியலுக்கு வரும் முடிவு திடீரென எடுத்த முடிவு அல்ல.

      * அரசியல்தான் எனது எதிர்காலம்.

      * எனது அரசியல் பயணம் நீண்ட கால பயணம்.

      * வரவிருக்கும் தேர்தலில் வெல்லவே அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ளேன்.

      * கரூர் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை.

      * கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தற்போது வரை என்னை துரத்தி கொண்டிருக்கிறது

      * நடந்ததை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவும், அதை ஜீரணிக்கவும் எனக்கு நேரம் தேவைப்பட்டது.

      * எல்லாவற்றிற்கும் நான் உடனடியாக எதிர்விணை ஆற்றுவதில்லை. நான் என்ன அனுபவித்தேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

      தவெக விஜய் 
