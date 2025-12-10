என் மலர்
நாளை த.வெ.க. மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம்- விஜய் பங்கேற்கிறார்
- அடுத்த கட்ட சுற்றுப்பயணங்கள், தேர்தல் பிரசாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
- ஈரோட்டில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு 84 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளதால், த.வெ.க. பொதுக்கூட்டத்தை 2 நாட்கள் ஒத்திவைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளது. பனையூரில் உள்ள த.வெ.க. அலுவலகத்தில் நாளை நடைபெறும் கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் அடுத்த கட்ட சுற்றுப்பயணங்கள், தேர்தல் பிரசாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், ஈரோட்டில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு 84 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளதால், த.வெ.க. பொதுக்கூட்டத்தை 2 நாட்கள் ஒத்திவைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளதாக செங்கோட்டையன் கூறியிருந்தார். இதுகுறித்தும் ஆலோசிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
