நான் ஏன் கிங் மேக்கராக இருக்க வேண்டும்? வெற்றி பெறுவேன்- விஜய் நம்பிக்கை
- வரும் கூட்டத்தை பார்த்தீர்களா?
- தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னம் வழங்கியது முதல் வெற்றி.
என்டிடிவி நடத்திய தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
* நான் 30 வருடமாக நட்சத்திரமாக இருந்து, தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். நட்சத்திரமாக இருந்து அரசியலுக்கு திரும்புவது எளிதானது அல்ல.
* தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னம் வழங்கியது முதல் வெற்றி. தேர்தல் வெற்றிக்கான முதல் தெய்வீக முன்னுரையாக கருதுகிறேன்.
* நான் வெற்றி பெறுவேன். நான் ஏன் கிங் மேக்கராக இருக்க வேண்டும்?. வரும் கூட்டத்தை பார்த்தீர்களா?
* நான் ஷாருக்கானின் ரசிகர்.
* எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோர்தான் ரோல் மாடல்.
* ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகாததால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தயாரிப்பாளருக்காக வருத்தப்படுகிறேன்.
* எனது அரசியல் காரணமாகத் தனது திரைப்படம் குறிவைக்கப்படலாம்.
* இது போன்ற ஒன்று நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன். அதற்கு மனதளவில் தயாராகவே இருந்தேன்.
இவ்வாறு விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.