என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      நான் ஏன் கிங் மேக்கராக இருக்க வேண்டும்? வெற்றி பெறுவேன்- விஜய் நம்பிக்கை
      X

      நான் ஏன் கிங் மேக்கராக இருக்க வேண்டும்? வெற்றி பெறுவேன்- விஜய் நம்பிக்கை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Jan 2026 7:24 AM IST
      • வரும் கூட்டத்தை பார்த்தீர்களா?
      • தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னம் வழங்கியது முதல் வெற்றி.

      என்டிடிவி நடத்திய தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      * நான் 30 வருடமாக நட்சத்திரமாக இருந்து, தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். நட்சத்திரமாக இருந்து அரசியலுக்கு திரும்புவது எளிதானது அல்ல.

      * தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னம் வழங்கியது முதல் வெற்றி. தேர்தல் வெற்றிக்கான முதல் தெய்வீக முன்னுரையாக கருதுகிறேன்.

      * நான் வெற்றி பெறுவேன். நான் ஏன் கிங் மேக்கராக இருக்க வேண்டும்?. வரும் கூட்டத்தை பார்த்தீர்களா?

      * நான் ஷாருக்கானின் ரசிகர்.

      * எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோர்தான் ரோல் மாடல்.

      * ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகாததால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தயாரிப்பாளருக்காக வருத்தப்படுகிறேன்.

      * எனது அரசியல் காரணமாகத் தனது திரைப்படம் குறிவைக்கப்படலாம்.

      * இது போன்ற ஒன்று நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன். அதற்கு மனதளவில் தயாராகவே இருந்தேன்.

      இவ்வாறு விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

      TVK Vijay தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X