Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      அண்ணல் அம்பேத்கர் காட்டிய வழியில் பயணிப்போம்..!- த.வெ.க. தலைவர் விஜய்
      X
      சென்னை

      அண்ணல் அம்பேத்கர் காட்டிய வழியில் பயணிப்போம்..!- த.வெ.க. தலைவர் விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 2:54 PM IST (Updated: 6 Dec 2025 2:55 PM IST)
      • நம் கொள்கைத் தலைவர் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நினைவு நாள்.
      • தவெக அலுவலகத்தில் அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் விஜய்.

      சட்டமேதை அம்பேத்கர் நினைவு நாளை ஒட்டி அவரது படத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

      இதுகுறித்து விஜய் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

      அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் வழியாக எளியவர்களுக்கும் அதிகாரம் வழங்கி, எல்லோருக்கும் சட்ட உரிமைகள் கிடைக்க அடித்தளம் அமைத்தவர், நம் கொள்கைத் தலைவர் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவரது நினைவுநாளை முன்னிட்டு, நமது அலுவலகத்தில் அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினேன்.

      அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் காட்டிய வழியில்,

      சமூக நீதி, சமத்துவம், சகோதரத்துவம், மதச்சார்பின்மையைப் பேணிப் பாதுகாக்க உறுதியேற்போம்.

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      ambedkar TVK Vijay TVK அம்பேத்கர் நினைவு தினம் அம்பேத்கர் தவெக விஜய் 
      Next Story
      ×
        X