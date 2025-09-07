Live
      இ.பி.எஸ்.-ஐ முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்பது தற்கொலைக்கு சமமான முடிவு: டி.டி.வி.தினகரன்
      சிவகங்கை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Sept 2025 12:23 PM IST
      • என்னை சந்திக்கவே தயங்குவார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
      • இ.பி.எஸ். தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என அமித்ஷா எங்கேயும் கூறவில்லை.

      சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * நயினார் நாகேந்திரன் கூட்டணியை சரியாக வழிநடத்தவில்லை என்பதே எனது குற்றச்சாட்டு.

      * இ.பி.எஸ்.-ஐ நயினார் தூக்கி பிடித்ததே கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற காரணம்.

      * இ.பி.எஸ்.-ஐ முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்பேன் என ஒருபோதும் நான் கூறவில்லை.

      * என்னை சந்திக்கவே தயங்குவார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

      * 2021-ல் அ.தி.மு.க. வெற்றி பெறாமல் இருந்ததற்கு காரணம் என்ன என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

      * கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதன் பின்னணியில் அண்ணாமலை இல்லை.

      * இ.பி.எஸ். தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என அமித்ஷா எங்கேயும் கூறவில்லை.

      * அ.தி.மு.க.வோடு அ.ம.மு.க. தொண்டர்கள் எப்படி ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்ற முடியும்.

      * அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்றே அமித்ஷா கூறினார்.

      * இ.பி.எஸ்.-ஐ முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்பது தற்கொலைக்கு சமமான முடிவு.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      TTV Dhinakaran Edappadi Palaniswami டிடிவி தினகரன் எடப்பாடி பழனிசாமி 
