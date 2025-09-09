என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம்- காஞ்சிபுரத்தில் இன்று உதயநிதி பிரசாரம்
- ஓரணியில் தமிழ்நாடு முன்னெடுப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தி.மு.க. தொண்டர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி கவுரவிக்க உள்ளார்.
- தி.மு.க. ஒன்றிய, நகர, கிளைக்கழக மற்றும் பாக முகவர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சந்திக்க உள்ளார்.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி இன்று முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு அவர் தி.மு.க.வினரை சந்தித்து ஊக்கப்படுத்த உள்ளார்.
சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக தி.மு.க. ஒன்றிய, நகர, கிளைக்கழக மற்றும் பாக முகவர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சந்திக்க உள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து உதயநிதி இன்று தனது பிரசாரத்தை தொடங்குகிறார்.
