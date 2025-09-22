என் மலர்
சென்னையில் நாளை (23.09.2025) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...
- காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
- கல்லூரி பாதை, நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, மூர்ஸ் சாலை, கே.என்.கே. சாலை.
சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (23.09.2025) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
ஐடி காரிடார்: பெருங்குடி தொழிற்பேட்டை, பர்மாகாலனி, வெங்கடேஸ்வராநகர், சீவரம், கால்வாய்புரம், பாலமுருகன் தோட்டம், செயலககாலனி, நீலாங்கரை இணைப்பு சாலை, சுங்ககாலனி, ராஜீவ்காந்தி சாலை, பஞ்சாயத்து சாலை, எலிம்நகர், கந்தன்சாவடி, சந்தோஷ்நகர், பால்ராஜ்நகர், காந்திநகர், வீரமாமுனிவர் தெரு, இளங்கோநகர், காமராஜ் தெரு, காந்தி தெரு, கவிந்தன்நகர், பாலவாக்கம் கால்வாய் சாலை, கசூரா கார்டன், ரெங்காரெட்டி கார்டன், சின்ன நீலாங்கரை குப்பம், கபாலீஸ்வரர்நகர், தெற்கு மற்றும் வடக்கு பாண்டியன் சாலை, வைத்தியலிங்கம் சாலை, சி.எல்.ஆர்.ஐ.நகர், ரூகி காம்ப்ளக்ஸ்.
சேத்பட்: மெக்நிக்கல்ஸ் சாலை, நௌராஜி சாலை, குருசாமி சாலை, பூவிருந்தவல்லி நெடுஞ்சாலை, முத்தையப்பா தெரு, அருணாச்சலம் தெரு, வைத்தியநாதன் தெரு, முருகேசன் தெரு, பிள்ளையார்கோவில் தெரு, கந்தன் தெரு, அப்பாராவ் கார்டன், அவ்வைபுரம், வெங்கடாசலபதி தெரு, சுப்ராயன் தெரு, யாதவா தெரு, கிழக்கமாடத் தெரு, சபாபதி தெரு, வள்ளலார் தெரு, வி.வி.கோவில் தெரு, பெருமாள்கோவில் தெரு, சாஹிப் தெரு, தெற்கு கசரத் தோட்டம், வடக்கு அரச தோட்டம், வாசு தெரு, ராஜ ரத்தினம் தெரு, சுப்பிரமணியம் தெரு, புதிய ஆவடி சாலை, ராமநாதன் தெரு, டெய்லர்ஸ் சாலை, மரியாள் தெரு, டெலிபோன் குவாட்டர்ஸ், போஸ்டல் குவாட்டர்ஸ், ஹைல்ஸ் சாலை, லட்சுமி சாலை, ஆர்பிஐ குவாட்டர்ஸ், திருவீதி அம்மன் தெரு, வீரராகவன் தெரு.
கல்லூரி சாலை: கல்லூரி பாதை, நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, மூர்ஸ் சாலை, கே.என்.கே. சாலை, வாலஸ் கார்டன் 1 முதல் 3வது தெரு, ரட்லேண்ட் கேட் 1 முதல் 6வது தெரு, சுப்பாராவ் அவென்யூ 1 முதல் 3வது தெரு, ஆண்டர்சன் சாலை, ஹாடோஸ் சாலை 1, 2வது தெரு, நவாப் ஹபிபுல்லா 1, 2வது அவென்யூ, பைக்ராஃப்டி கார்டன் தெரு.
ஆழ்வார்திருநகர்: ஆர்.கே.நகர் பிரதான சாலை, இந்திராகாந்தி சாலை, பாரதியார் தெரு, கங்கையம்மன் கோவில் தெரு, தாகூர் தெரு, சிண்டிகேட் காலனி, பாலாஜிநகர், திருமலைநகர்.
தில்லைகங்காநகர்: ஆண்டாள்நகர் 1வது பிரதான சாலை, விரிவாக்கம், மற்றும் 1 முதல் 5 வது குறுக்கு தெரு, கிருஷ்ணராஜாநகர் 1 முதல் 4வது தெரு, மற்றும் விரிவாக்கம், பிருந்தாவன்நகர் 1 முதல் 7 வது தெரு மற்றும் விரிவாக்கம், நேதாஜி காலனி 1வது பிரதான சாலை மற்றும் 1, 2வது குறுக்கு தெரு, ரெயில்வே காலனி 5வது லேஅவுட், சதர்ன் செல்டர், நறுமுகை அபார்ட்மெண்ட்.
சின்மையாநகர்: சாய்நகர், காளியம்மன் கோவில் தெரு, மேற்கு நடேசன்நகர், பச்சையம்மன் கோவில் தெரு, கங்கையம்மன் கோவில் தெரு, இளங்கோநகர், சாய்பாபா காலனி, ரத்னாநகர், தாராசந்த்நகர், எல் மற்றும் டி காலனி, சி.ஆர்.ஆர்.புரம், விநாயகம் அவென்யூ, கம்பர் தெரு, காந்தி தெரு, ராகவேந்திரா காலனி, வாரியார் தெரு, இந்திராநகர், ராஜீவ்காந்தி தெரு, கண்ணகி தெரு, கிரஹலட்சுமி அபார்ட்மென்ட், சஞ்சய் காந்திநகர், வாயுபுத்ரா தெரு, பாலாம்பால்நகர், தங்கல் தெரு, ரெட்டி தெருவின் ஒரு பகுதி, பள்ளி தெரு, ஜெயின் அபார்ட்மெண்ட், கிருஷ்ணா நகர் 4வது தெரு, பாலாஜிநகர், எஸ்பிஐ காலனி, பிஏ. காலனி, மேட்டுக்குப்பம், புவனேஸ்வரிநகர்.