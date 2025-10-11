என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 11 அக்டோபர் 2025: திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் புறப்பாடு
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 11 அக்டோபர் 2025: திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் புறப்பாடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 7:00 AM IST (Updated: 11 Oct 2025 7:00 AM IST)
      • குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவான் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
      • மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு புரட்டாசி-25 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : பஞ்சமி இரவு 10.22 மணி வரை பிறகு சஷ்டி

      நட்சத்திரம் : ரோகிணி இரவு 11.17 மணி வரை பிறகு மிருகசீர்ஷம்

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி, கீழ்த்திருப்பதி பெருமாள் கோவிலில் வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்

      குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவான் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருக்குற்றாலம் ஸ்ரீ குற்றாலநாதர் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் சமீபம் திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் புறப்பாடு. மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு. திருநாளைப் போவார் குரு பூஜை. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.

      உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை. திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கராஜர் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம் பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் புறப்பாடு. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் திருமஞ்சன சேவை. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-போட்டி

      ரிஷபம்-புகழ்

      மிதுனம்-உறுதி

      கடகம்-லாபம்

      சிம்மம்-ஜெயம்

      கன்னி-மாற்றம்

      துலாம்- பெருமை

      விருச்சிகம்-வரவு

      தனுசு- சிந்தனை

      மகரம்-பெருமை

      கும்பம்-பொறுப்பு

      மீனம்-உண்மை

