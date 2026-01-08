Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY: சற்று குறைந்து ஆறுதல் அளித்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: சற்று குறைந்து ஆறுதல் அளித்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Jan 2026 9:40 AM IST
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.12,750-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

      தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை நாளொரு மேனி, பொழுதொரு வண்ணமுமாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது.

      அந்த வகையில் நேற்று காலையில் கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,870-க்கும், சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 960 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

      மாலையில் தங்கம் விலை கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,800-க்கும், சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 400 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ. 1,02,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.12,750-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.272-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 72 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      7-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,400

      6-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,640

      5-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,080

      4-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      3-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      7-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.277

      6-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.271

      5-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.266

      4-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

      3-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X