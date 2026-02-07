என் மலர்
GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
- தங்கம் விலை நேற்று காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது.
- தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து மக்களை அதிர்ச்சி அடையச்செய்கிறது.
நேற்று தங்கம் விலையில் 2 முறை மாற்றம் இருந்தது. தங்கம் விலை காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது. நேற்று காலையில் தங்கம் விலை கிராமுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,120-க்கும் சவரனுக்கு 1,600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,960-க்கும் விற்பனையானது. மீண்டும் மாலையில் தங்கம் விலை உயர்ந்தது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.130 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,250-க்கும், ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 1040 உயர்ந்து ரூ. 1,14,500-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.1,15,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.170 உயர்ந்து ரூ.14,420-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.285-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
06-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,000
05-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560
04-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200
03-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,160
02-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
06-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
05-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
04-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320
03-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
02-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300