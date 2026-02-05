Live
      GOLD PRICE TODAY: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Feb 2026 9:44 AM IST
      • புயலுக்கு பின்னர் அமைதி ஏற்படுவது போல தங்கம் விலை அதன்பின்னர் இறங்குமுகம் கண்டது.
      • தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்தது.

      சென்னை:

      மதிப்புமிக்க உலோகமான தங்கத்தின் விலையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே நிலையற்ற தன்மை காணப்பட்டு வருகிறது. ஒரு நாள் ஏற்றம் காண்பதும், மறுநாள் இறங்குவதும் என கண்ணாமூச்சி காட்டி வருகிறது. கடந்த மாதம் 27-ந்தேதியன்று தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 960-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 680-க்கும் விற்பனையானது.

      இது 28-ந்தேதியன்று ரூ.650 அதிகரித்து கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 610-க்கும், ரூ.5 ஆயிரத்து 200 உயர்ந்து சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை தொட்ட நிலையில், அதன் மறுநாளும் அண்ணார்ந்து பார்க்கும் அளவுக்கு ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது. அதாவது 29-ந்தேதியன்று ரூ.9 ஆயிரத்து 520 உயர்ந்து, சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400 என்ற இமாலய உச்சத்தை எட்டிப் பிடித்தது.

      புயலுக்கு பின்னர் அமைதி ஏற்படுவது போல தங்கம் விலை அதன்பின்னர் இறங்குமுகம் கண்டது. படிப்படியாக குறைந்து நேற்று முன்தினம் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 270-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 160-க்கும் விற்கப்பட்டது. தங்கம் விலை நேற்று மீண்டும் தனது கோர முகத்தை காட்டியது. அதாவது நேற்று ரூ.630 உயர்ந்து கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 900 ஆகவும், ரூ.5 ஆயிரத்து 40 உயர்ந்து சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 200 ஆகவும் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.4,640 குறைந்து ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.580 குறைந்து ரூ.14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்தது. வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.300-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்ச ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      04-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      03-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,160

      02-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

      01-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      31-01-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      04-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      03-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      02-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      01-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      31-01-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

