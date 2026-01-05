Live
      GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Jan 2026 9:54 AM IST
      • தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
      • தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      தங்கம், வெள்ளி விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. சென்னையில் நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை காலையில் குறைந்து மாலையில் அதிகரித்தது.

      நேற்று முன்தினம் காலையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,520-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,00,160-க்கும் விற்பனையானது. மாலையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1,00,800-க்கு விற்பனையானது. கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.12,600-க்கு விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை ஒரு சவரன் ரூ.1,00,800-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.12,600க்கு விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,680-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,01,440-க்கு விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.8 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      4-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      3-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      2-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,640

      1-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520

      31-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,840

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      4-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

      3-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

      2-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260

      1-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.256

      31-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.257

