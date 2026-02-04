Live
      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து விலை உயர்ந்து வரும் தங்கம், வெள்ளி - எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Feb 2026 9:43 AM IST
      • நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு 2,560 ரூபாய் உயர்ந்து தங்க நகைகள் வாங்குபவர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்தது.
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.630 உயர்ந்து ரூ.14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏற்றமும், இறக்கமுமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 29-ந் தேதி ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.16,800 ஆக அதிகரித்திருந்தது. அதன்பின் விலை இறங்குவதும், ஏறுவதுமாக இருந்தது.

      சென்னையில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13 ஆயிரத்து 950-க்கு விற்றது. கடந்த ஓரிரு நாட்களாக விலை குறைந்திருந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலை நேற்று 2 முறை உயர்ந்தது. காலை கிராமுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,030-க்கும் சவரனுக்கு 640 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,240-க்கும் விற்பனையானது.

      மாலையில் கிராமுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14.270-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.1,920 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,160-க்கு விற்பனையானது. மொத்தத்தில் நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு 2,560 ரூபாய் உயர்ந்து தங்க நகைகள் வாங்குபவர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்தது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.5,040 உயர்ந்து ரூ.1,19,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.630 உயர்ந்து ரூ.14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.320-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      03-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,160

      02-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

      01-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      31-01-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      30-01-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      03-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      02-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      01-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      31-01-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      30-01-2026- ஒரு கிராம் ரூ.405

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
