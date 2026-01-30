Live
      GOLD PRICE TODAY: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Jan 2026 9:57 AM IST
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.600 குறைந்து ரூ.16,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம், வெள்ளி விலை தினமும் புதிய உச்சம் என்ற பாணியை கையில் எடுத்துவிட்டது. விலை உயர்ந்தாலே உச்சம் என்ற போக்கிலேயே 'கிடுகிடு'வென அதிகரித்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

      ஆண்டின் முதல் மாதமான இம்மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 440-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99 ஆயிரத்து 520-க்கும் தங்கம் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்பின்னர், தங்கம் விலை ருத்ரதாண்டவம் ஆடத் தொடங்கியது.

      அதிலும் கடந்த 12-ந்தேதிக்கு பிறகு தங்கம் விலையின் வேகம் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் இருந்தது. சில நாட்கள் தங்கம் விலை உயர்வு நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.

      அந்த வகையில் நேற்று முன்தினமும், நேற்றும் தங்கம் விலை ஏற்றம் இதுவரை இல்லாதபடி தாறுமாறாக 'டாப் கியரில்' எகிறி வருகிறது. நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.5,200 அதிகரித்து இருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து காணப்பட்டது.

      அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 610-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை ஆனது. அதாவது ஒரு சவரன் ரூ.1¼ லட்சத்தை நெருங்கியதாக செய்திகளில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டன. இந்த நிலையில் நேற்றும் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.1,190-ம், சவரனுக்கு ரூ.9 ஆயிரத்து 520-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.16 ஆயிரத்து 800-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்கப்பட்டது.

      இந்த ஆண்டு ஆரம்பித்ததில் இருந்து நேற்று வரையிலான கடந்த 29 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.4 ஆயிரத்து 360-ம், சவரனுக்கு ரூ.34 ஆயிரத்து 880-ம் உயர்ந்துள்ளது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.4,800 குறைந்து ரூ.1,29,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.600 குறைந்து ரூ.16,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.415-க்கும் பார் வெள்ளி 4 லட்சத்து 15 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      29-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,34,400

      28-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,24,880

      27-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,680

      26-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,200

      25-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,000

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      29-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.425

      28-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.400

      27-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.387

      26-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.375

      25-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.365

