என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் விலை உயர்ந்த தங்கம் - இன்றைய நிலவரம்
- தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.14,030-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- தங்கம் விலை உயர்ந்தநிலையில் வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.
சென்னை:
தங்கம் விலை தொடர்ந்து எகிறி வந்து, கடந்த 29-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.16 ஆயிரத்து 800-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை ஆனது. இது வரலாறு காணாத உச்சமாக பதிவானது.
அதன் தொடர்ச்சியாக மேலும் விலை அதிகரிக்கக் கூடும் என சொல்லப்பட்ட நிலையில், கடந்த மாதம் 30-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.950-ம், சவரனுக்கு ரூ.7 ஆயிரத்து 600-ம் குறைந்தது.
அதனையடுத்து கடந்த மாதம் 31-ந்தேதி மேலும் கிராமுக்கு ரூ.950-ம், சவரனுக்கு ரூ.7 ஆயிரத்து 600-ம் சரிந்திருந்தது. நேற்று முன்தினம் விலை மாற்றம் இல்லாத சூழலில், நேற்றும் இறங்குமுகத்தில் விலை பயணித்தது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.950-ம், சவரனுக்கு ரூ.7,600-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 950-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கம் விலை 3-வது நாளாக சவரனுக்கு ரூ.7 ஆயிரத்து 600 குறைந்தது. அந்த வகையில் கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 850-ம், சவரனுக்கு ரூ.22 ஆயிரத்து 800-ம் சரிந்தது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1,12,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.14,030-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை உயர்ந்தநிலையில் வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.280-க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
2-2-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
1-2-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200
31-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200
30-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,800
29-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,34,400
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
2-2-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
1-2-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320
31-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320
30-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.405
29-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.425