      GOLD PRICE TODAY: ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.5,200 உயர்ந்து அதிர்ச்சி அளித்த தங்கம் விலை
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.5,200 உயர்ந்து அதிர்ச்சி அளித்த தங்கம் விலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Feb 2026 2:52 PM IST
      • தங்கம் விலை இன்று காலை அதிரடியாக உயர்ந்தது.
      • தங்கத்தைப்போலவே வெள்ளி விலையும் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி அளித்து வருகிறது. அந்த வகையில் வார தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 1,440 ரூபாய், செவ்வாய்கிழமை 240 ரூபாய், புதன்கிழமை சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,440-க்கு விற்பனையானது. அதனை தொடர்ந்து நேற்றுமுன்தினம் தங்கம் சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.ரூ.1,19,360-க்கும் நேற்று சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      தங்கம் விலை இன்று காலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு 300 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,200-க்கும் சவரனுக்கு 2400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,21,600-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில் தங்கம் விலை 2-வது முறையாக மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,800 உயர்ந்து ரூ.1,24,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.350 உயர்ந்து ரூ.15,550-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5200 உயர்ந்துள்ளது.

      தங்கத்தைப்போலவே வெள்ளி விலையும் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 320 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்து 20 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      27-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      26-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,360

      25-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,440

      24-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,120

      23-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,880

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      27-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      26-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      25-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      24-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      23-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

