என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY : சற்றே குறைந்து ஆறுதல் அளித்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
- தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.65 குறைந்து ரூ.14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.
சென்னை:
சர்வதேச பொருளாதார நிலவரத்துக்கு ஏற்ப நாள்தோறும் தங்கம் விலை அதிகரித்தும், குறைந்தும் வருகிறது. குறிப்பாக, தங்கம், வெள்ளி மீது சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் அதிகளவில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். இதனால், இந்தியாவில் தங்கம் விலை உயர்ந்தவாறு இருக்கிறது. முதன் முறையாக கடந்த மாதம் 15-ந்தேதி தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்தை கடந்தது. அதன் பின்னர், சற்று குறைந்து தங்கம் விலையில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் காணப்பட்டது. இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலேயே தங்கம் விலை உச்சம் தொட்டு வருகிறது.
கடந்த 1-ந்தேதி தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.12,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. படிப்படியாக உயர்ந்து கடந்த 13-ந்தேதி கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்தை கடந்து ரூ.13,120 ஆக இருந்தது. பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து தங்கம் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக தங்கம் விலை ஏறு முகத்திலேயே பதிவாகி வருகிறது. அதன்படி, கடந்த 21-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.515 உயர்ந்து ரூ.14 ஆயிரத்தை தாண்டியது. அன்றைய தினம் கிராம் ரூ.14,415-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,15,320 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
22-ந்தேதி தங்கம் விலை சற்று குறைந்தது. அதாவது கிராமுக்கு ரூ.215 குறைந்து ரூ.14,200-க்கும், சவரன் ரூ.1,13,600 ஆகவும் விற்பனையானது. 23-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.350 உயர்ந்து ரூ.14,550, சவரன் ரூ.1,16,400 என்று விற்பனை செய்யப்பட்டது. 24-ந்தேதி கிராம் ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.14,750 ஆகவும், சவரன் ரூ.1,18,000-க்கும் விற்பனையானது. 25-ந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்தது.
வரலாற்றில் முதன் முறையாக நேற்று தங்கம் விலை கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்தை கடந்தது. தங்கம் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.275-ம், சவரனுக்கு ரூ.2,200-ம் அதிகரித்தது. அதன்படி, கிராம் ரூ.15,025-க்கும், சவரன் ரூ.1,20,200-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த 25 நாட்களில் (1-ந்தேதி முதல் 25-ந்தேதி வரையில்) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.2,585-ம், சவரனுக்கு ரூ.20,680-ம் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.520 குறைந்து ரூ.1,19,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.65 குறைந்து ரூ.14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.12 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.387-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 87 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
26-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,200
25-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,000
24-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,000
23-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,400
22-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
26-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.375
25-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.365
24-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.365
23-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.345
22-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340