என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை- இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Nov 2025 9:37 AM IST
      • நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,630-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.93,040 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. கடந்த 18-ந்தேதி குறைந்து, 19-ந்தேதி உயர்ந்த நிலையில், 20-ந்தேதி விலை சரிந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக 21-ந்தேதியும் தங்கம் விலை குறைந்தே காணப்பட்டது.

      21-ந்தேதி நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.40-ம், சவரனுக்கு ரூ.320-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 460-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்து 680-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை ரூ.92 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது.

      இதனை தொடர்ந்து 22-ந்தேதி தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. கிராமுக்கு 170 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,630-க்கும் சவரனுக்கு 1,360 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.93,040 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது. நேற்றும் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,630-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.93,040 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ரூ.92 ஆயிரத்து 160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ரூ.11,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.171-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      23-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,040

      22-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.93,040

      21-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.91,680

      20-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,000

      19-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.92,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      23-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.172

      22-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.172

      21-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.169

      20-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.173

      19-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.176

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X