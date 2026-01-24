Live
      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Jan 2026 9:33 AM IST
      • நேற்று தங்கம் விலை காலையில் உயர்ந்தும், மாலையில் குறைந்தும் காணப்பட்டது.
      • வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த 16-ந்தேதியில் இருந்து தாறுமாறாக எகிறி வருகிறது. தினமும் விலை அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில் கடந்த 21-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்தை தாண்டி அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

      தொடர்ந்து எகிறி வந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் பவுனுக்கு ரூ.1,720 சரிந்து, சற்று ஆறுதலை கொடுத்து, நேற்று மீண்டும் விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்துவிட்டது. இப்படியான விலை ஏற்றம் தங்கத்தை வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு பெரிய 'ஷாக்' கொடுத்து வருகிறது.

      அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.450-ம், பவுனுக்கு ரூ.3,600-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 650-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      நேற்று தங்கம் விலை காலையில் உயர்ந்தும், மாலையில் குறைந்தும் காணப்பட்டது. தங்கம் விலை காலையில் சவரனுக்கு ரூ.3,600 உயர்ந்து ரூ.1,17,200-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.450 உயர்ந்து ரூ.14,650-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. மாலையில் தங்கம் விலை சற்று குறைந்தது. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,16,400-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.14,550-க்கும் விற்பனையானது.

      கடந்த 10 நாட்களில் தங்கம் விலை ஏற்றத்தை வைத்து மட்டும் பார்த்தால், கிராமுக்கு ரூ.1,480-ம், பவுனுக்கு ரூ.11 ஆயிரத்து 840-ம் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து ரூ.1,16,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ரூ.14,620-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.355-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 55 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      23-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,400

      22-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600

      21-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,320

      20-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,200

      19-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,600

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      23-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.345

      22-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340

      21-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.345

      20-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340

      19-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.318

