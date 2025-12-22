Live
      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம்... புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம்... புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Dec 2025 9:49 AM IST
      • வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
      • வெள்ளி விலை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு புதிய உச்சத்தை எட்டி உள்ளது.

      தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. அந்தவகையில் நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,400-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றும் ஒரு சவரன் ரூ.99,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்த நிலையில் வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்து மீண்டும் ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கி உள்ளது. கிராமுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,480-க்கும் சவரனுக்கு 640 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.99,840-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு புதிய உச்சத்தை எட்டி உள்ளது.

      வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 231 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 31 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      21-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      20-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      19-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,040

      18-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520

      17-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      21-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.226

      20-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.226

      19-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.221

      18-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.224

      17-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.222

