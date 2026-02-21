என் மலர்
GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் அதிரடியாக விலை உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி - எவ்வளவு தெரியுமா?
- தங்கம் விலைதங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ.260 உயர்ந்து ரூ.14,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த நிலையில், பிறகு ஏற்ற-இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த 16-ந்தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விலை சரிந்து காணப்பட்டது.
தொடர்ந்து சரிந்து வந்த தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் அதிரடியாக உயந்தது. அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.270-ம், சவரனுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 160-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,15,360-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.14,420-க்கு விற்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,080 உயர்ந்து ரூ.1,17,440-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.260 உயர்ந்து ரூ.14,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
20-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
19-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,000
18-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,840
17-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560
16-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,520
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
20-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
19-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
18-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
17-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
16-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265