      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து உச்சத்தில் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து உச்சத்தில் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Jan 2026 9:59 AM IST
      • தங்கம் விலையில் ஏற்றம், இறக்கம் காணப்பட்ட நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக மீண்டும் ஏற்றத்திலேயே இருக்கிறது.
      • தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வரும் வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த டிசம்பர் மாதம் 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. அதன் பின்னர் விலை சற்று குறைந்த நிலையில், அதே மாதம் 22-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் அதிகரித்தது. 28-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு, பிறகு விறுவிறுவென இறங்கியது. தங்கம் விலையில் ஏற்றம், இறக்கம் காணப்பட்ட நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக மீண்டும் ஏற்றத்திலேயே இருக்கிறது.

      அதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 280-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 240-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.170-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,360-ம் உயர்ந்தது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 450-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      இந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கிராமுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,610-க்கும் சவரனுக்கு 1,280 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 880 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வரும் வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 12 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 330 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      19-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,600

      18-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      17-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      16-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,840

      15-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,320

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      19-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.318

      18-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      17-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      16-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.306

      15-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

