GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் அதிரடியாக குறைந்து ஆறுதல் அளித்த தங்கம் விலை
- ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று தங்கம் விலையில் பெரிய மாற்றம் இருந்தது.
- தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.
சென்னை:
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகள் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியதன் விளைவாக தற்போது தங்கம் விலை ஏறுகிறது. வழக்கமாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இந்திய சந்தைகள் செயல்படாது. இதனால் அன்றைய தினம் தங்கம், வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இருக்காது. ஆனால் ஈரான் மீதான தாக்குதல், முதலீட்டாளர்களை தங்கத்தின் பக்கம் தள்ளியுள்ளது. இதன் விளைவால் ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்றும் தங்கம் விலையில் பெரிய மாற்றம் இருந்தது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 550-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.225-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,800-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 775-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.920 குறைந்து ரூ.1,25,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.115 குறைந்து ரூ.15,660-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.315-க்கும், பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 15 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
1-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,200
28-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,24,400
27-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200
26-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,360
25-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,440
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
1-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.325
28-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320
27-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295
26-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295
25-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295
24-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290