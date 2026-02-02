Live
      GOLD PRICE TODAY: ஏறிய வேகத்தில் இறங்கி வரும் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Feb 2026 9:47 AM IST
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.950 குறைந்து ரூ.13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
      • தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு, தினமும் வரலாறு காணாத உச்சம் என்ற பட்டத்துடனேயே பயணித்து வந்தது. இப்படியாக விலை உயர்ந்து கடந்த மாதம் (ஜனவரி) 29-ந் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400 என்ற இமாலய உச்சத்தை எட்டியது. இந்த விலை உயர்வு மேலும் இருக்கும் என பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

      அப்படிப்பட்ட சூழலில், நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலையில் அதிரடி சரிவு காணப்பட்டது. காலை மற்றும் பிற்பகலில் விலை குறைந்தது. கிராமுக்கு ரூ.950-ம், சவரனுக்கு ரூ.7 ஆயிரத்து 600-ம் சரிந்திருந்தது.

      மேலும் விலை குறையுமா? அல்லது மீண்டும் வழக்கம் போல ஏற்றம் கண்டுவிடுமோ? என எல்லோரும் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், 2-வது நாளாக நேற்றுமுன்தினம் தங்கம் விலை தொடர் சரிவை சந்தித்தது.

      கடந்த 31-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 850-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்று முன்தினம், கிராமுக்கு ரூ.950-ம், சவரனுக்கு ரூ.7 ஆயிரத்து 600-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      கடந்த மாதம் 24-ந்தேதி விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்தை கடந்திருந்த சூழலில், தொடர்ந்து விலை குறைந்ததால், மீண்டும் தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்துக்கு கீழ் நேற்று வந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.1,900-ம், சவரனுக்கு ரூ.15 ஆயிரத்து 200-ம் குறைந்தது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.7,600 குறைந்து ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.950 குறைந்து ரூ.13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.300-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      1-2-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      31-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      30-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,26,800

      29-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,34,400

      28-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,24,880

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      1-2-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      31-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      30-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.405

      29-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.425

      28-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.400

