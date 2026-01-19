Live
என் மலர்
      GOLD PRICE TODAY: வார தொடக்கத்தில் மீண்டும் உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Jan 2026 9:49 AM IST
      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தில் விற்பனையாகி வருகிறது. இதனால் சுபநிகழ்ச்சிகளுக்காக தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

      நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,280-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 240 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.13,280-க்கும், ஒரு சவரன் 1,06,240-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில் வார தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கிராமுக்கு 170 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,450-க்கும், சவரனுக்கு 1,360 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வரும் வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 8 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 318 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 18 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      18-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      17-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      16-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,840

      15-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,320

      14-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      18-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      17-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      16-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.306

      15-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      14-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.307

