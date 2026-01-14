என் மலர்tooltip icon
      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Jan 2026 9:41 AM IST (Updated: 14 Jan 2026 9:42 AM IST)
      • நேற்று ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 360-க்கும் விற்பனை ஆனது.
      • தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்ந்து இன்று புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

      தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (டிசம்பர்) 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. அதன் பின்னர் விலை குறைந்த நிலையில், அதே மாதம் 22-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் பயணித்தது.

      28-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு, பிறகு விறுவிறுவென இறங்கியது. அப்படியாக விலை குறைந்து வந்து, கடந்த ஒரு வாரமாக மீண்டும் ஏற்றத்திலேயே தங்கம் விலை இருக்கிறது.அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்திருந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 120-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 170-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 360-க்கும் விற்பனை ஆனது. இதன்மூலம் தங்கம் விலை இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தை எட்டியது.

      இந்நிலையில் தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்ந்து இன்று புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து ரூ.1,06,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 உயர்ந்து ரூ.13,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு 15 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.307-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 7 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      13-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,360

      12-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,960

      11-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,200

      10-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,200

      9-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      13-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.292

      12-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.287

      11-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

      10-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

      9-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.268

