GOLD PRICE TODAY: குறைந்து வரும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
- தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.
தங்கம் விலை கடந்த 10, 11-ந்தேதிகளில் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், நேற்று விலை குறைந்து காணப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 120-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்று கிராமுக்கு ரூ.150-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,200-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 970-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,19,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:
12-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,760
11-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,960
10-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,400
09-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,600
08-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,400
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:
12-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290
11-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
10-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
09-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290
08-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290