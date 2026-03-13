Live
      GOLD PRICE TODAY: குறைந்து வரும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 March 2026 9:51 AM IST
      • தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
      • வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.

      தங்கம் விலை கடந்த 10, 11-ந்தேதிகளில் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், நேற்று விலை குறைந்து காணப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 120-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      நேற்று கிராமுக்கு ரூ.150-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,200-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 970-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,19,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:

      12-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,760

      11-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,960

      10-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,400

      09-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,600

      08-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:

      12-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      11-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      10-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      09-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      08-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

