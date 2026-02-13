என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
- ஒரு நாள் உயருவதும், மறுநாள் குறைவதுமான சூழலில் தங்கம் விலை பயணிக்கிறது.
- வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது
தங்கம் விலையில் ஏற்ற-இறக்கம் நீடிக்கிறது. கிடுகிடுவென உயர்ந்து வந்த நிலையில், மளமளவென இடையில் சரிந்திருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஒரு நாள் உயருவதும், மறுநாள் குறைவதுமான சூழலில் தங்கம் விலை பயணிக்கிறது.
நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து ரூ.1,16,800-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.190 குறைந்து ரூ.14,600-க்கு விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,15,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.280-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
12-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,800
11-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,320
10-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,640
09-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200
08-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
12-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
11-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
10-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
09-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
08-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
07-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285