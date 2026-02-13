என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: மீண்டும் குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Feb 2026 9:55 AM IST
      • ஒரு நாள் உயருவதும், மறுநாள் குறைவதுமான சூழலில் தங்கம் விலை பயணிக்கிறது.
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது

      தங்கம் விலையில் ஏற்ற-இறக்கம் நீடிக்கிறது. கிடுகிடுவென உயர்ந்து வந்த நிலையில், மளமளவென இடையில் சரிந்திருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஒரு நாள் உயருவதும், மறுநாள் குறைவதுமான சூழலில் தங்கம் விலை பயணிக்கிறது.

      நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து ரூ.1,16,800-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.190 குறைந்து ரூ.14,600-க்கு விற்பனையானது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,15,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.280-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      12-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,800

      11-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,320

      10-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,640

      09-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200

      08-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      12-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      11-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      10-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      09-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      08-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285

      07-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X