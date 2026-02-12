Live
      GOLD PRICE TODAY: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Feb 2026 9:40 AM IST
      • நேற்று ஒரே நாளில் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.210-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,680-ம் உயர்ந்தது.
      • வெள்ளி விலையில் இன்றும் மாற்றம் இல்லை.

      தங்கம் விலையில் ஏற்ற-இறக்கம் நீடிக்கிறது. கிடுகிடுவென உயர்ந்து வந்த நிலையில், மளமளவென இடையில் சரிந்திருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஒரு நாள் உயருவதும், மறுநாள் குறைவதுமான சூழலில் தங்கம் விலை பயணிக்கிறது.

      அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் விலை குறைந்து காணப்பட்ட நிலையில், நேற்று விலை விறுவிறுவென ஏறுமுகத்தில் எகிறியது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 580-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 640-க்கும் விற்பனை ஆனது.

      நேற்று தங்கம் விலையில் 2 முறை மாற்றம் இருந்தது. காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.1,16,800-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.14,600-க்கும் விற்பனையானது. மாலை தங்கம் விலை 2 முறையாக உயர்ந்தது. தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,520 உயர்ந்து ரூ. 1,18,320-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.190 உயர்ந்து ரூ.14,790-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.210-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,680-ம் உயர்ந்தது.

      இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து ரூ.1,16,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.190 குறைந்து ரூ.14,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையில் இன்று 3-வது நாளாக மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 300 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      11-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,320

      10-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,640

      09-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200

      08-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360

      07-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      11-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      10-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      09-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      08-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285

      07-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285

