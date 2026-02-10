என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY: சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
- வார தொடக்க நாளான நேற்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது.
- வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.
வார தொடக்க நாளான நேற்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. கிராமுக்கு 230 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கும் சவரனுக்கு 1,840 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,16,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,580-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 300 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
09-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200
08-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
07-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
06-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,000
05-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
09-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
08-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
07-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
06-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
05-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300