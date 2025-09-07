Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்- பென்னிகுயிக் குடும்பம் சந்திப்பு
      X
      சென்னை

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்- பென்னிகுயிக் குடும்பம் சந்திப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Sept 2025 3:27 PM IST
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
      • குடும்பத்தினரும்- செயிண்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்தைச் சார்ந்தவர்களும் நன்றி தெரிவித்தனர்.

      இங்கிலாந்தில் பென்னி குயிக் குடும்பத்தினர் சந்தித்த புகைப்படத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

      முன்னதாக, பென்னி குயிக் சிலையை அவரது சொந்த ஊரான கேம்பர்ளியில் நிறுவியதற்காக அவரது குடும்பத்தினர் நன்றி தெரிவித்ததாக அவர் கூறினார்.

      இதுகுறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:-

      முல்லை பெரியாறு அணையைத் தந்து நம் மக்களின் மனங்களில் நிறைந்து வாழும் கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக் அவர்களது சிலையை, அவரது சொந்த ஊரான கேம்பர்ளி நகரில் நிறுவியதற்காக, அவரது குடும்பத்தினரும்- செயிண்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்தைச் சார்ந்தவர்களும் நன்றி தெரிவித்தனர்.

      நேரில் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கைகளையும் பரிசீலித்து நிறைவேற்றுவோம்.

      வாழ்க ஜான் பென்னி குயிக் அவர்களது புகழ்!

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக் சிலை TN Chief Minister MK Stalin Colonel John Penniquick 
      Next Story
      ×
        X