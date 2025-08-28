என் மலர்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு- அமைச்சர் எ.வ.வேலு தகவல்
- மு.க.ஸ்டாலினுக்கு சற்று உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
- முதலமைச்சரால் வர முடியாததால் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியை அனுப்பி வைத்ததாக தாகவல்.
பீகாருக்கு சென்று திரும்பிய நிலையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு சற்று உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சருக்கு ஏற்பட்ட திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் நடைபெறும் நெடுஞ்சாலைத் துறை ஒப்பந்ததாரர்கள் கூட்டமைப்பு மாநில மாநாட்டில் முதல்வர் பங்கேற்கவில்லை என்று எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினால் வர முடியாததால் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியை அனுப்பி வைத்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
