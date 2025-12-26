என் மலர்
ஜனவரி 20-ல் தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தொடர்- சபாநாயகர் அப்பாவு
- 2026-ம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ந்தேதி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும்.
- தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டம் மரபுகளுடன் நடைபெறும்.
தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ந்தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்துள்ளார்.
2026-ம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ந்தேதி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும். நாங்கள் எந்த மரபையும் மாற்ற மாட்டோம். ஆளுநர் சட்டசபையின் மாண்பை காப்பாற்றுவார் என்று நம்புகிறோம்.
தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டம் மரபுகளுடன் நடைபெறும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.
