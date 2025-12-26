Live
      ஜனவரி 20-ல் தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தொடர்- சபாநாயகர் அப்பாவு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Dec 2025 11:45 AM IST
      • 2026-ம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ந்தேதி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும்.
      • தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டம் மரபுகளுடன் நடைபெறும்.

      தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ந்தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்துள்ளார்.

      2026-ம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 20-ந்தேதி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும். நாங்கள் எந்த மரபையும் மாற்ற மாட்டோம். ஆளுநர் சட்டசபையின் மாண்பை காப்பாற்றுவார் என்று நம்புகிறோம்.

      தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டம் மரபுகளுடன் நடைபெறும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

      TN Assembly Speaker Appavu தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு 
