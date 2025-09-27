என் மலர்
நாமக்கல்லில் தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள், கொள்முதல் நிலையங்கள் எங்கே..?- விஜய்
- கொப்பரை தேங்காய்கள், வெல்லம், ரேஷன் கடை மூலம் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எங்கே?
- போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பழைய பென்ஷன் திட்டம் செய்தார்களா?
தொண்டர்களின் ஆரவாரத்திற்கு மத்தியில் நாமக்கல்லில் தனது பிரச்சார உரையை தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தொடங்கினார்.
அப்போது, தொண்டர்களிடம் அனைவரும் சாப்பீட்டீர்களா என கேட்ட விஜய் தாமதமாக வந்ததற்கு மன்னிப்பும் கேட்டார்.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் என்று தவெக தலைவர் விஜய் தனது உரையை தொடங்கினார்.
அப்போது அவர், நமாக்கலுக்கு அது செய்வோம் இது செய்வோம் என சொன்னார்களே ? செய்தார்களா என தவெக தலைவர் விஜய் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
விஜய் மேலும் கூறியதாவது:-
ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திலும் தானியக் கிடங்கு அமைக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதி கொடுத்தார்களே செய்தார்களா ?
தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள், கொள்முதல் நிலையங்கள் இணைக்கப்படும் என் சொன்னாளர்கள், செய்தார்களா ?
கொப்பரை தேங்காய்கள், வெல்லம், ரேஷன் கடை மூலம் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை என சொன்னார்கள் செய்தார்களா ?
நாட்டுச்சர்க்கரை ரேஷன் கடைகளில் விநியோகம், போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கும் பழைய பென்ஷன் திட்டம் செய்தார்களா?
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.