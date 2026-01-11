Live
      தமிழே முதன்மை..!-அயலக தமிழர் தினம் கண்காட்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரை
      சென்னை

      தமிழே முதன்மை..!-'அயலக தமிழர் தினம்' கண்காட்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரை

      11 Jan 2026 12:34 PM IST
      • தமிழ் மொழி மட்டுமே அனைவரையும் ஒன்றாக இணைக்கும் பாலம்.
      • ஒன்றாக இணையாத எந்த இனமும் உலகில் வென்றதாக வரலாறு கிடையாது

      சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் 'அயலக தமிழர் தினம்' கண்காட்சியை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு தொடங்கி வைத்தார்.

      உணவு, கலாச்சாரம், வணிகம், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த 252 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

      பின்னர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:-

      தமிழ் மொழி மட்டுமே அனைவரையும் ஒன்றாக இணைக்கும் பாலம்

      தமிழ் மொழி யாரையும் வேறுபடுத்தி பார்க்காது, எந்த பேதமும் பார்க்காது

      ஒன்றாக இணையாத எந்த இனமும் உலகில் வென்றதாக வரலாறு கிடையாது

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

