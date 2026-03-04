என் மலர்
திருச்சி ரெயில்வே நுழைவு வாயிலுக்கு இந்தி பெயர்- எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கண்டனம்
- பாஜக அரசின் தற்போதைய ஒரே கடமை “ இந்தித் திணிப்பு” மட்டுமே.
- தெற்கு ரெயில்வே உடனடியாக இந்தி பெயரை நீக்கி, தமிழில் பெயர் சூட்ட வேண்டும்.
மதுரை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,
புதியதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட திருச்சி மண்டல ரெயில்வே அலுவலகத்தின் நுழைவு வாயிலுக்கு " கர்தவ்ய த்வார்" என இந்தியில் பெயர் வைத்துள்ளது தெற்கு ரெயில்வே.
" கர்தவ்ய த்வார்" என்றால் தமிழில் " கடமையின் நுழைவுவாயில்" என்று பொருள். பாஜக அரசின் தற்போதைய ஒரே கடமை " இந்தித் திணிப்பு" மட்டுமே.
தெற்கு ரெயில்வே உடனடியாக இந்தி பெயரை நீக்கி, தமிழில் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார்.
