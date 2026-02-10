Live
      பா.ஜ.க.வால் தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை - சபாநாயகர் அப்பாவு குற்றச்சாட்டு
      திருநெல்வேலி

      பா.ஜ.க.வால் தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை - சபாநாயகர் அப்பாவு குற்றச்சாட்டு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 1:09 PM IST
      • சட்டசபை தேர்தல் முடியும் வரை பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாடு வருவார்கள்.
      • இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தான் பிரதமர் மோடி ஆட்சி நடத்த வேண்டும்.

      நெல்லையில் சபாநாயகர் அப்பாவு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * பாரதிய ஜனதா கட்சியால் தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.

      * சட்டசபை தேர்தல் முடியும் வரை பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாடு வருவார்கள்.

      * அமெரிக்காவிடம் பிரதமர் தலைகுனியக்கூடாது, அவர் தலைகுனிவது இந்தியாவே தலைகுனிவது போன்றது.

      * இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தான் பிரதமர் மோடி ஆட்சி நடத்த வேண்டும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

