      பரந்தூரில் விமான நிலையம் கட்ட வேண்டும் என்பது பேராசை - சீமான்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Jan 2026 11:45 AM IST
      • 60 ஆண்டுகளாகியும் தலைநகரில் மழை வெள்ளம் வடிய ஏற்பாடு செய்யவில்லை.
      • எனக்கு போட்டியாக இந்தியாவில் எந்த கட்சியும் இல்லை.

      சென்னை தாம்பரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * அரசு இலவசமாக வழங்கும் ரேஷன் அரிசியை எந்த அமைச்சர்கள் சாப்பிடுவார்கள்?

      * 60 ஆண்டுகளாகியும் தலைநகரில் மழை வெள்ளம் வடிய ஏற்பாடு செய்யவில்லை.

      * எனக்கு போட்டியாக இந்தியாவில் எந்த கட்சியும் இல்லை.

      * பூமிக்காக அரசியல் பேசும் ஒரே தலைவன் நான் தான்.

      * பரந்தூரில் விமான நிலையம் கட்ட வேண்டும் என்பது பேராசை.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

