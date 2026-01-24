என் மலர்
பரந்தூரில் விமான நிலையம் கட்ட வேண்டும் என்பது பேராசை - சீமான்
சென்னை தாம்பரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* அரசு இலவசமாக வழங்கும் ரேஷன் அரிசியை எந்த அமைச்சர்கள் சாப்பிடுவார்கள்?
* 60 ஆண்டுகளாகியும் தலைநகரில் மழை வெள்ளம் வடிய ஏற்பாடு செய்யவில்லை.
* எனக்கு போட்டியாக இந்தியாவில் எந்த கட்சியும் இல்லை.
* பூமிக்காக அரசியல் பேசும் ஒரே தலைவன் நான் தான்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
