என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      இந்தியை திணித்தால் எதிர்ப்பாய், இந்தி காரனை திணித்தால் என்ன செய்வாய்! - சீமான்
      X
      சென்னை

      இந்தியை திணித்தால் எதிர்ப்பாய், இந்தி காரனை திணித்தால் என்ன செய்வாய்! - சீமான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Nov 2025 9:47 AM IST
      • தமிழகத்தில் குடியேறி உள்ள இந்திகாரர்கள் குறித்த டேட்டா எதுவும் தமிழக அரசிடம் இல்லை.
      • தனது வாக்காளர்களை தமிழகத்தில் பா.ஜ.க. குடியமர்த்துகிறது.

      வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியதாவது:

      * தமிழகத்தில் குடியேறி உள்ள இந்திகாரர்கள் குறித்த டேட்டா எதுவும் தமிழக அரசிடம் இல்லை.

      * பா.ஜ.க. ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் SIR-ஐ தீவிரமாக செயல்படுத்துவார்கள்.

      * தனது வாக்காளர்களை தமிழகத்தில் பா.ஜ.க. குடியமர்த்துகிறது.

      * இந்தியை திணித்தால் எதிர்ப்பாய், இந்தி காரனை திணித்தால் என்ன செய்வாய்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      TN SIR Seeman வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் சீமான் 
      Next Story
      ×
        X