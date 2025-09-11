Live
      சபரீசனின் தந்தை மரணம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Sept 2025 10:19 AM IST
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகள் செந்தாமரையின் கணவர் சபரீசன்.
      • சபரீசனின் தந்தை வேதமூர்த்தி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் சம்பந்தியும், சபரீசனின் தந்தையுமான வேதமூர்த்தி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 81.

      இந்நிலையில் வேதமூர்த்தி மறைவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அதில், எனது மருமகன் திரு. சபரீசன் அவர்களின் தந்தையார் திரு. வேதமூர்த்தி அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன்.

      திரு. வேதமூர்த்தி அவர்களின் மறைவு ஒட்டுமொத்தக் குடும்பத்திற்குமே ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். தந்தையை இழந்து வாடும் திரு. சபரீசன் அவர்களுக்கும், குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

