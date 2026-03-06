என் மலர்
மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்த வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு பொறுப்பு!
- 2016 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருச்சி (கிழக்கு) தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
- 2021 தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார்.
அண்மையில் அதிமுகவில் இணைந்த வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அமைப்புச் செயலாளர் பதவி வழங்கியுள்ளார் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி. கடந்த 1972-ம் ஆண்டு முதல் அதிமுகவில் பயணித்த இவர், 2016-2021 காலக்கட்டத்தில் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக இருந்தார். கடந்த 2022-ல் நிலவிய உட்கட்சி மோதலில் ஓபிஎஸ் பக்கம் நின்றதால் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தார். அதனைத்தொடர்ந்து இவரும் திமுகவில் இணைவார் என எதிர்பார்த்தநிலையில், ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட என்னால் திமுகவில் பயணிக்க முடியாது என மறுப்புத் தெரிவித்தார். அதனைத்தொடர்ந்து கடந்தமாத இறுதியில் மீண்டும் எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுகவில் இணைந்தார். இந்நிலையில் அவருக்கு பதவி வழங்கப்பட்டது.
