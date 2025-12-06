Live
      பி.ஆர்.பாண்டியனுக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
      திருவாரூர்

      பி.ஆர்.பாண்டியனுக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 6:18 PM IST
      • திருவாரூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு வந்தது.
      • 13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருவாரூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவு.

      ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்திற்கு எதிராக போராடியபோது பொதுச் சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

      இந்த வழக்கு இன்று திருவாரூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு வந்தது.

      இந்நியைலில், அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியனுக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருவாரூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

      thiruvarur ONGC jail pr pandian திருவாரூர் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் பிஆர் பாண்டியன் சிறை தண்டனை 
