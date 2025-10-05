என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
விஜய் பிரசார பேருந்து ஓட்டுநர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு
- கரூர் மாவட்டம் தவிட்டுப்பாளையம் சோதனைச்சாவடி அருகே விபத்து நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
- நல்வாய்ப்பாக விபத்தில் பைக்கில் சென்றவர்கள் சிறிது காயத்தோடு உயிர் பிழைத்தனர்.
கரூரில் கடந்த மாதம் 27-ந் தேதி த.வெ.க. தலைவர் விஜய் பிரசாரம் செய்தபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் பரிதாபமாக இறந்தனர்.
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இதனிடையே கரூர் மாவட்டம் தவிட்டுப்பாளையம் சோதனைச்சாவடி அருகே விபத்து நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விஜய் பிரசார பேருந்தின் மீது பைக் மோதி விபத்துக்குள்ளான வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது. அந்த வீடியோவில் விஜய் பிரசார பேருந்தின் முன்பு பைக்கில் சென்று சிலர் வீடியோ எடுக்கின்றனர். அப்போது பக்கத்தில் இருந்த பைக் மீது மோதி கட்டுப்பாட்டை இழந்து பிரசார பேருந்தின் சக்கரத்தில் மோதுகிறது. நல்வாய்ப்பாக இந்த விபத்தில் பைக்கில் சென்றவர்கள் சிறிது காயத்தோடு உயிர் பிழைத்தனர்.
இதனையடுத்து விபத்து ஏற்படுத்திய விவகாரத்தில் விஜயின் பரப்புரை வாகனத்தை ஏன் பறிமுதல் செய்யவில்லை? என்று கேள்வி எழுப்பிய உயர்நீதிமன்றம் இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் பிரசார பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளின் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
மனித உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் வாகனத்தை ஓட்டுவது என்ற பிரிவில் வேலாயுதம்பாளையம் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.