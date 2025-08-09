Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான் பாமக-வின் இலக்கு: அன்புமணி ராமதாஸ்
      X
      சென்னை

      திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான் பாமக-வின் இலக்கு: அன்புமணி ராமதாஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Aug 2025 2:33 PM IST
      • மக்களவை தேர்தலில் 1.25 சதவீதம் வாக்குகள் என்றாலும் 40 எம்.பி.க்களை கொண்டிருக்கிறது திமுக.
      • தமிழகத்தில் பாமக-வின் வாக்கு வங்கி 6 முதல் 7 சதவீதமாக உள்ளது.

      செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இக்கூட்டத்தில் பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:-

      * என் மீது தொண்டர்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண் போகாது.

      * சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக மெகா கூட்டணி அமைப்போம்.

      * மக்களவை தேர்தலில் 1.25 சதவீதம் வாக்குகள் என்றாலும் 40 எம்.பி.க்களை கொண்டிருக்கிறது திமுக

      * நம்முடைய குலதெய்வம், வழிகாட்டிதான் ராமதாஸ். அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறார்.

      * சில நேரத்தில் சாமிக்கு கோபம் வந்துவிடும். அப்போது திருவிழா எடுக்க வேண்டும்.

      * தமிழகத்தில் பாமக-வின் வாக்கு வங்கி 6 முதல் 7 சதவீதமாக உள்ளது.

      * அடுத்த 6 மாத காலத்திற்கு ஒற்றுமையுடன் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்.

      * திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான் பாமக-வின் இலக்கு.

      இவ்வாறு அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

      PMK Anbumani ramadoss பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் 
      Next Story
      ×
        X