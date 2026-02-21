Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு- காரைக்குடியில் சீமான் போட்டி
      X

      நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு- காரைக்குடியில் சீமான் போட்டி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 7:14 PM IST (Updated: 21 Feb 2026 7:30 PM IST)
      • வீரப்பன் மகள் வித்யா ராணி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டி.
      • எடப்பாடி தொகுதியில் பிரியதர்ஷினி என்பவர் நாதக சார்பில் போட்டியிடுகின்றார்.

      தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

      திருச்சியில் நடைபெறும் பிரமாண்ட மாநாட்டில் 117 பெண்- 117 ஆண் வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை சீமான் அறிமுகம் செய்தார்.

      அதன்படி, கும்மிடிப்பூண்டி- வழக்கறிஞர் தர், பொன்னேரி- பொறியாளர் ராஜாத்தி திருத்தணி- முனைவர் சந்திரன் ஆகியோர் நாதக சார்பில் போட்டியிடுகின்றனர்.

      ஆர்கே நகர்- வெண்ணிலா தாயுமானவன், பெரம்பூர்- வெற்றித்தமிழன், கொளத்தூர்- வழக்கறிஞர் சவுந்தரபாண்டியன் லூடர் சேத் போட்டியிடுகின்றனர்.

      இயக்குனர் மு.களஞ்சியம் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியிலும் எடப்பாடி தொகுதியில் பிரியதர்ஷினி என்பவரும் நாதக சார்பில் போட்டியிடுகின்றனர்.

      வீரப்பன் மகள் வித்யா ராணி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      மதுரவாயல்-ரேவதி, அம்பத்தூர்-சிலம்பரசன், மாதவரம்-கிருத்திகா ஏழுமலை, திருவொற்றியூர்-சத்யா பாஸ்கர்.

      அண்ணாநகர்- வழக்கறிஞர் சங்கர், விருகம்பாக்கம்-சந்தோஷ், சைதாப்பேட்டை-வித்யா, தி நகர்-அனுஷா விஜயகுமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

      அணைக்கட்டு- ரவிகுமார், கீழ்வைத்தியனாங்குப்பம்- கலையேந்திரி, குடியாத்தம்- இமலன் ஆகியோர் நாதக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர்.

      கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 17 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றுத்தந்த காரைக்குடி தொகுதியில் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் சீமான் களம்காண்கிறார்.

      வாணியம்பாடி- முருகேசன், ஆம்பூர்- அப்சியா தௌபிக் பிக்ரத், ஜோலார்பேட்டை- சசி ரேகா, வந்தவாசி- கணேஷ், செஞ்சசி-கிருஷ்ணன், மயிலம்- விஜய் விக்ரம், திண்டிவனம்- பேச்சிமுத்து, ஏற்காடு- பழனிச்சாமி, ஓமலூர்- சிவசக்தி, சங்ககிரி- நித்யா அருண், சேலம் மேற்கு- சுரேஷ் குமார், மொடக்குறிச்சி- அருண், பெருந்துறை- லோகு, பவானி- மேனகாதேவி, அந்தியூர்- ஆனந்தி, சூலூர்- ராஜசேகர், கவுண்டம்பாளையம்- கலாமணி, கோவை வடக்கு- நர்மதா, தொண்டாமுத்தூர்- ரஜ்புநிஷா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

      திருச்சி கிழக்கு- கிருஷ்ணசாமி, திருவெறும்பூர்- ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ், லால்குடி- மதன், திட்டக்குடி-மகாலட்சுமி, விருத்தாசலம்- ஆனந்தி, நெய்வேலி- வீரமணி, பண்ருட்டி- பானுப்பிரியா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

      வில்லிவாக்கம்- திருநங்கை ரோஷினி, திருவிக நகர்- பொறியாளர் ஜெகதீஷ் சந்தர், எழும்பூர்-சரண்யா, தாம்பரம்- தமிழ்ச்செல்வி, செங்கல்பட்டும்- அமுதா நம்பியானர், திரும்போரூர்-அம்பேத் ராஜன், செய்யூர்- சுவாதி லட்சுமி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

      நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் சீமான் Naam tamizhar party SEEMAN சீமான் Candidate List 
      Next Story
      ×
        X