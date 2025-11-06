என் மலர்
சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை
- காலையில் சென்னையில் வெயில் வாட்டி வைத்தது
- இரவில் மழை பெய்து வருவதால் சென்னையில் குளிச்சியான சூழல் நிலவுகிறது.
தமிழக உள் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதன் காரணமாக இன்று தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், சென்னையில் எழும்பூர், எண்ணூர், திருவொற்றியூர், வண்ணாரப்பேட்டை பகுதிகளில் தற்போது மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.
காலையில் வெயில் வாட்டி வைத்தது வந்த நிலையில், இரவில் மழை பெய்து வருவதால் சென்னையில் குளிச்சியான சூழல் நிலவுகிறது.
