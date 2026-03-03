என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
முதல்வர் படைப்பகங்கள், நூலகங்களை காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் மு.க.ஸ்டாலின்
- 9 முதல்வர் படைப்பகங்கள் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி ஆணையம் சார்பில் கட்டப்பட்டது.
- 1 முதல்வர் படைப்பகம் மட்டும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கட்டப்பட்டது.
சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.21.11 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள 10 முதல்வர் படைப்பகங்கள் மற்றும் நூலகங்களை காணொலி வாயிலாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்
இதில் 9 முதல்வர் படைப்பகங்கள் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி ஆணையம் சார்பில் ரூ.16.87 கோடியில் கட்டப்பட்டது. 1 முதல்வர் படைப்பகம் மட்டும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.4.24 கோடியில் கட்டப்பட்டது.
