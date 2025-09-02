என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
நடப்பாண்டில் 6-வது முறையாக நிரம்பிய மேட்டூர் அணை
- மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து காணப்பட்டது.
- மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து நேற்று 31 ஆயிரத்து 854 கனஅடியாக அதிகரித்தது.
மேட்டூர்:
காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழையின் காரணமாக உபரிநீர் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதன் காரணமாக இந்தாண்டில் மேட்டூர் அணை 5 முறை நிரம்பியது. பின்னர் நீர்வரத்து குறைந்ததாலும், அணையில் இருந்து அதிகளவில் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதாலும் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைய தொடங்கியது.
இதற்கிடையே கர்நாடகாவில் உள்ள காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மீண்டும் மழை பெய்து வருவதால் உபரிநீர் திறப்பும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதனால் கடந்த சில நாட்களாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதன் காரணமாக அணையின் நீர்மட்டமும் உயர தொடங்கியுள்ளது.
மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று முன்தினம் மாலை வினாடிக்கு 29 ஆயிரத்து 360 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்த நிலையில், நீர்வரத்து நேற்று 31 ஆயிரத்து 854 கனஅடியாக அதிகரித்தது. அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று 119.23 அடியாக இருந்தது.
இந்நிலையில் காவிரியில் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரிப்பதால் மேட்டூர் அணை அதன் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை எட்டி உள்ளது. மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில் 6-வது முறையாக நிரம்பி உள்ளது.
நேற்று நீர்வரத்து 31 ஆயிரத்து 854 கன அடியாக இருந்த நிலையில் தற்போது 36 ஆயிரத்து 985 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. தற்போது அணையில் 92.645 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.